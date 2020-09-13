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    İsveç Kilisesi'nden Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki

    İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen, ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e saldırılara "barbarca" diyerep tepki gösterdi.
    • İHA
    • 13.09.2020 - 22:58
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    İsveç Kilisesi'nden Kur'an-ı Kerim'e saldırıya tepki

    İsveç’te geçtiğimiz haftalarda Malmö kentinde bir araya gelen aşırı sağcılar, Danimarkalı politikacı Rasmus Paludan’a destek gösterisi sırasında Kur’an-ı Kerim yakmıştı. Olayın ardından yüzlerce Müslüman sokaklara dökülmüş, yapılan saygısızlığı protesto etmişti.

    "KUTSAL KİTAPLARI YAKMAK BARBARLIKTIR"

    İsveç Kilisesi Başpiskoposu Antje Jackelen yaptığı açıklamada, İsveç’te Kuran’ı Kerim’in yakılmasına tepki göstererek, “Kutsal kitapları yakmak tam bir barbarlıktır” ifadelerini kullandı. Başpiskopos, “Bu tür eylemler ülkemizde entegrasyon ve uzlaşma çalışmalarına karşı koyarak, insanlar arasındaki ayrışmayı arttırıyor. Ülkemizde yaşayan Müslümanlara karşı güçlü sevgimizi ifade ediyoruz” dedi.

    STOCKHOLM'DE DE SALDIRDILAR

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde başkent Stockholm’de bulunan Rinkeby semtinin meydanında bir kişi daha Kuran’ı Kerim’i yakmış ve olayın videosunu sosyal medyada yayınlamış. Polis, şahsın etnik gruplara yönelik kışkırtma ve provokasyon yapması nedeni ile soruşturma başlatmıştı.

    İsveç Kilisesi nden Kur an-ı Kerim e saldırıya tepki #1

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