Altın takıları temizlemek için bunları uygulayın! İşte 4 etkili yöntem... Altın takıların doğru şekilde temizlenmesi, takılarınızın ömrünü uzatacak önemli bir adımdır. Peki, altın takılar nasıl temizlenir? İşte en etkili yollar...

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Altın takılar kadınların günlük hayatta en sık kullandığı aksesuarlar arasında yer almaktadır.

Son derece kıymetli olan altın takılar doğru şekilde muhafaza edilmedikleri ve doğru biçinde kullanılmadıklarında zaman içerisinde deforme olabilirler.

Altın takılarınızı düzenli olarak takıyorsanuz beyaz altınlarda sararma, sarı altınlarda ise kararmalarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Sizin için bu yazımızda altın takıların temizlenmesi hakkında birkaç teknikten bahsedeceğiz. İşte altın temizlemenin en ideal yolları...

Bulaşık deterjanı kullanın

Bir kabın içerisini alüminyum folyo ile kaplayın. Ardından bu kabın içerisine bulaşık deterjanı ve bir miktar su ilave edin. Bu karışımı 5 dakika kadar kaynattıktan sonra bir diş fırçası yardımıyla altın takılarınızı temizleyin.

Amonyak ile temizleyin

1 litre suyun içerisine sabun rendeleyin. Daha sonra bu suyun içerisine 15-20 gram aralığında amonyak ekleyin. Altın takılarınızı yaptığınız bu karışımın içine koyun ve 20-30 dakika kadar bekleyin. Ardından takılarınızı çıkartın ve soğuk su ile durulayın.

Tuz ile temizleme

Tuz ile altın temizlemek için ilk olarak bir kabın içini alüminyum folyoyla güzelce kaplayın. Ardından kabın içine iki yemek kaşığı kadar tuz ve takılarınızın büyüklüğüne bağlı olarak bir miktar su ekleyin. 5 dakika boyunca kaynatın ve sonrasında takılarınızı kaptan çıkartın. Son olarak bir bez yardımıyla takılarınızı silebilirsiniz.

Deterjanlı Bez kullanın

Bu yöntemi taşlı ve temizlemesi zor olan takılarınızda deneyin. Bir beze bulaşık deterjanı dökün ve sonrasında takılarınızı yumuşak şekilde silin. Ardından kuru bir bez ile takılarınızı silin ve takılarınızın nemini kaybetmesi için kuru bezin üzerinde bir süre bekletin.