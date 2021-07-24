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    İsveç’te son 2 gündür koronadan ölüm yok

    İsveç’te son 2 gündür koronadan ölüm yok

    İsveç'te son 2 gündür koronavirüs kaynaklı can kaybı meydana gelmedi.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 07:23
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    Dünya genelinde koronavirüsle mücadele devam ederken, Kuzey Avrupa ülkesi İsveç'te salgın kontrol altına alındı.

    2 GÜNDÜR KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM OLMADI

    Hız kesmeden devam eden aşılamaların etkisiyle vaka sayısının azaldığı ülkede son 2 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı.

    YOĞUN BAKIMDA 20 KORONA HASTASI VAR

    Ülkede son 24 saatte 458 yeni vaka tespit edilirken, hastanelerin yoğun bakım servislerinde şu anda sadece 20 kişi tedavi görüyor.

    İsveç’te son 2 gündür koronadan ölüm yok #1

    İSVEÇ NEREDEYSE NORMALLEŞTİ

    Kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin tamamen açık olduğu İsveç’te nüfusun büyük çoğunluğu maske kullanmıyor.

    İsveç’te son 2 gündür koronadan ölüm yok #2

    İsveç’te son 2 gündür koronadan ölüm yok #3

    İsveç’te son 2 gündür koronadan ölüm yok #4

    İsveç’te son 2 gündür koronadan ölüm yok #5

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