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- İsveç’te son 2 gündür koronadan ölüm yok
İsveç’te son 2 gündür koronadan ölüm yok
İsveç'te son 2 gündür koronavirüs kaynaklı can kaybı meydana gelmedi.
- İHA
- 24.07.2021 - 07:23
Dünya genelinde koronavirüsle mücadele devam ederken, Kuzey Avrupa ülkesi İsveç'te salgın kontrol altına alındı.
2 GÜNDÜR KORONAVİRÜSTEN ÖLÜM OLMADI
Hız kesmeden devam eden aşılamaların etkisiyle vaka sayısının azaldığı ülkede son 2 gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı.
YOĞUN BAKIMDA 20 KORONA HASTASI VAR
Ülkede son 24 saatte 458 yeni vaka tespit edilirken, hastanelerin yoğun bakım servislerinde şu anda sadece 20 kişi tedavi görüyor.
İSVEÇ NEREDEYSE NORMALLEŞTİ
Kafe, restoran ve alışveriş merkezlerinin tamamen açık olduğu İsveç’te nüfusun büyük çoğunluğu maske kullanmıyor.