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- İtalya'da Etna Yanardağı yine lav püskürttü
İtalya'da Etna Yanardağı yine lav püskürttü
- AA
- 13.03.2021 - 03:23
- Güncelleme : 13.03.2021 - 06:21
Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğiyle Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olarak bilinen Etna'da 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketlilik, yeni bir patlama ile sürüyor.
25 GÜNDE 12. PATLAMA
İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), sabah yerel saatle 08.40'ta son 25 gündeki 12'nci patlamanın yaşandığını bildirdi.
KÜL BULUTU, 6 BİN METREYE YÜKSELDİ
Patlamalar sonucunda dağın yamaçlarında lav akışı meydana geldiği, dağın şiddetli biçimde kül püskürtmesiyle deniz seviyesinden 6 kilometre yüksekliğe kadar kül bulutu oluştuğu gözlendi.
Dağın eteklerindeki yerleşim yerlerine de kül yağdı.
İtalya'da Etna Yanardağı yine lav püskürttü-Video
ETNA'NIN 4 AKTİF KRATERİ VAR
Etna'da halihazırda 4 kraterin aktif halde olduğu, son 12 volkanik faaliyetin tamamının güneydoğu kraterinde yaşandığı öğrenildi.
Basında yer alan haberlerde, yanardağın önceki faaliyetleri sırasında tedbiren uçuşların durdurulduğu Katanya Havaalanı'nın çalışmaya devam ettiği belirtildi.