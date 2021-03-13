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    İtalya'da Etna Yanardağı yine lav püskürttü

    İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna, bir kez daha lav ve kül püskürttü.
    • AA
    • 13.03.2021 - 03:23
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 06:21
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    İtalya'da Etna Yanardağı yine lav püskürttü

    Sicilya Adası'ndaki 3 bin 326 metre yüksekliğiyle Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olarak bilinen Etna'da 16 Şubat'tan bu yana devam eden hareketlilik, yeni bir patlama ile sürüyor.

    25 GÜNDE 12. PATLAMA

    İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), sabah yerel saatle 08.40'ta son 25 gündeki 12'nci patlamanın yaşandığını bildirdi.

    KÜL BULUTU, 6 BİN METREYE YÜKSELDİ

    Patlamalar sonucunda dağın yamaçlarında lav akışı meydana geldiği, dağın şiddetli biçimde kül püskürtmesiyle deniz seviyesinden 6 kilometre yüksekliğe kadar kül bulutu oluştuğu gözlendi.

    Dağın eteklerindeki yerleşim yerlerine de kül yağdı.

    İtalya'da Etna Yanardağı yine lav püskürttü-Video

    İtalya da Etna Yanardağı yine lav püskürttü #1

    ETNA'NIN 4 AKTİF KRATERİ VAR

    Etna'da halihazırda 4 kraterin aktif halde olduğu, son 12 volkanik faaliyetin tamamının güneydoğu kraterinde yaşandığı öğrenildi.

    İtalya da Etna Yanardağı yine lav püskürttü #2

    Basında yer alan haberlerde, yanardağın önceki faaliyetleri sırasında tedbiren uçuşların durdurulduğu Katanya Havaalanı'nın çalışmaya devam ettiği belirtildi.

    İtalya da Etna Yanardağı yine lav püskürttü #3

    İtalya da Etna Yanardağı yine lav püskürttü #4

    İtalya da Etna Yanardağı yine lav püskürttü #5

    İtalya da Etna Yanardağı yine lav püskürttü #6

    İtalya da Etna Yanardağı yine lav püskürttü #7

    İtalya da Etna Yanardağı yine lav püskürttü #8

    İtalya da Etna Yanardağı yine lav püskürttü #9

    İtalya da Etna Yanardağı yine lav püskürttü #10

    İtalya da Etna Yanardağı yine lav püskürttü #11

    İtalya da Etna Yanardağı yine lav püskürttü #12

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