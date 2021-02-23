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    İtalya'da mezarlığı yok eden toprak kayması kamerada

    İtalya'nın tatil kasabası Camogli'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle mezarlığın büyük bir kısmı yıkıldı.
    • DHA
    • 23.02.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 16:16
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    İtalya'da mezarlığı yok eden toprak kayması kamerada

    İtalya'nın Ligurya bölgesine bağlı Genova ilindeki Camogli kasabasında toprak kayması meydana geldi.

    İtalya Ulusal İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, uçurumun tepesindeki mezarlığın toprak kayması nedeniyle çöktüğü, onlarca tabutun yıkılarak, suya sürüklendiği kaydedildi.

    200 TABUT UÇURUMDAN SÜRÜKLENDİ

    Yaklaşık 200 tabutun uçurumdan aşağıya sürüklendiği ve mezarlık alanında iki şapelin yıkıldığı belirlendi.

    Çok sayıda tabutu kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden İtalya Ulusal İtfaiye Departmanı, "Mezarlıkta oldukça fazla hasar var. Tespitlerimizi kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerine yer verildi.

    İtalya da mezarlığı yok eden toprak kayması kamerada #1

    İtalya'da toprak kayması VİDEO

    İtalya da mezarlığı yok eden toprak kayması kamerada #2

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