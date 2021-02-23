İtalya'da mezarlığı yok eden toprak kayması kamerada

İtalya'nın tatil kasabası Camogli'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle mezarlığın büyük bir kısmı yıkıldı.

İtalya'nın Ligurya bölgesine bağlı Genova ilindeki Camogli kasabasında toprak kayması meydana geldi.

İtalya Ulusal İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, uçurumun tepesindeki mezarlığın toprak kayması nedeniyle çöktüğü, onlarca tabutun yıkılarak, suya sürüklendiği kaydedildi.

200 TABUT UÇURUMDAN SÜRÜKLENDİ

Yaklaşık 200 tabutun uçurumdan aşağıya sürüklendiği ve mezarlık alanında iki şapelin yıkıldığı belirlendi.

Çok sayıda tabutu kurtarmak için çalışmaların sürdüğünü ifade eden İtalya Ulusal İtfaiye Departmanı, "Mezarlıkta oldukça fazla hasar var. Tespitlerimizi kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerine yer verildi.

İtalya'da toprak kayması VİDEO