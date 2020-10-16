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    Kraliçe II. Elizabeth 7 ay sonra dışarı çıktı

    Kraliçe II. Elizabeth, maskesiz şekilde torunu Prens William ile Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etti.
    • AA
    • 16.10.2020 - 12:11
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 12:11
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    Kraliçe II. Elizabeth 7 ay sonra dışarı çıktı

    Koronavirüs salgını nedeniyle işlerini Kraliyet Konutu'ndan dijital ortamda sürdüren Kraliçe II. Elizabeth, 7 ay sonra ilk resmi ziyareti için dışarı çıktı.

    Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı’na ziyaret gerçekleştiren Kraliçe'ye, torunu Prens William eşlik etti.

    KİMYASAL SİLAH LABORATUVARINI ZİYARET ETTİ

    Helikopterle ülkenin gizli bilimsel ve kimyasal silah çalışmalarının yürütüldüğü laboratuvara gelen Kraliçe II. Elizabeth, koronavirüs salgınında görev alan bilim adamlarıyla da tanıştı.

    Kraliçe II. Elizabeth 7 ay sonra dışarı çıktı ViDEO

    Kraliçe II. Elizabeth 7 ay sonra dışarı çıktı #1

    MASKE TAKMADI

    Sosyal mesafe kuralına uyulduğu gözlemlenen ziyarette, Kraliçe'nin maske takmaması ise dikkat çekti. Söz konusu ziyaret öncesi görevlilere koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

    Kraliçe II. Elizabeth 7 ay sonra dışarı çıktı #2

    Kraliçe II. Elizabeth 7 ay sonra dışarı çıktı #3

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    Kraliçe II. Elizabeth 7 ay sonra dışarı çıktı #5

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