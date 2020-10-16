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Kraliçe II. Elizabeth 7 ay sonra dışarı çıktı

Kraliçe II. Elizabeth 7 ay sonra dışarı çıktı

Kraliçe II. Elizabeth, maskesiz şekilde torunu Prens William ile Porton Down Savunma Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı'nı ziyaret etti.