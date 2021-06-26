Merkel: Avrupa liderleri Rusya ile görüşmede cesaretli olmalı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB ile Rusya arasında zirve düzenlemesine yönelik, liderlerin daha fazla cesaret göstermesi gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel’deki girişimlerinin konuşulması kolay olmadığını söyledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre; AB ile Rusya arasında zirve düzenlenmesine yönelik bir anlaşmaya varılmadığını belirten Merkel, Avrupa’daki liderlerin daha fazla cesaret göstermesi gerektiğini kaydetti.

10 AB ÜLKESİ, RUSYA İLE ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELERE KARŞI

Daha önce Bloomberg, Rusya ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirilmesine AB’den yaklaşık 10 ülkenin karşı çıktığını yazmıştı.

RUSYA: ÜZÜNTÜ İLE KARŞILIYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Brüksel’le iş ilişkileri geliştirmekle ilgilendiğini, AB’nin Rus liderin katılımıyla bir zirve gerçekleştirilmesi fikrine karşı çıkmasını üzüntü ile karşıladıklarını ifade etti.

Putin’in Die Zeit gazetesi için kaleme aldığı makalede Avrupa ile kapsamlı işbirliğinin yeniden canlanmasından yana oldukları ifadesini kullandığını hatırlatan Peskov’a göre, bu makalede Avrupa’ya ilişkileri canlandırmak bakımından birçok olumlu mesaj gönderildi.

"MANTIKSIZ VE ZARARLI TUTUMLAR"

Rusya ile diyaloğa karşı çıkan tarafların özellikle de Baltık ülkeleri ve Polonya olduğunu belirten Peskov, bu tutumu mantıksız ve geleceğe yönelik beklentiler açısından zararlı olarak nitelendirdi.

Peskov, “Bu ülkeler Rusya’nın kendileri için tehdit olduğunu en sık dile getiren ülkeler. Başta ABD’den olmak üzere, başka ülkelerden ve NATO’dan olabildiğince fazla askerin topraklarında olması için mümkün olan her şeyi yapanlar da bu ülkeler. Burada bir kısır döngü yaratılıyor. Bu ülkeler hem tehlikeden bahsediyor hem de topraklarında yabancı güçleri bulundurarak kendilerini en büyük tehlikeye maruz bırakıyor” ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca daha dengeli bir yaklaşım sergileyen ülkelerin, Moskova ile Brüksel arasında diyalog kurulmasına yönelik fikirler sunma çalışmalarına devam etmesini umduğunu ekledi.