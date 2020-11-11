Dolar
7.6785
-1.4882%
Euro
9.0683
-1.3113%
Altın
1876.16
0.661%
Borsa
1271.75
-0.5839%
G. Altın
463.448
-0.7612%
Bitcoin
123638.24
0.3977%
EXEN Coin
12.39
1.80%
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 12 C

    Polonya’da koronavirüs hastası, sigara içmek isterken yangın çıkardı

    Polonya'da koronavirüs tedavisi gören bir hasta, oksijen tüpüne bağlı olduğu sırada sigara içmek isteyince yangın çıkardı.
    • İHA
    • 11.11.2020 - 00:10
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 08:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Polonya’da koronavirüs hastası, sigara içmek isterken yangın çıkardı

    Polonya’nın Lodz kentindeki Tıp Fakültesi Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören bir kişi, sigara içme isteği yüzünden az kalsın hastaneyi yakacaktı.

    TÜPE BAĞLIYKEN ATEŞ YAKTI

    Hastane kaynaklarından yapılan açıklamada, koronavirüs hastaları için ayrılan izole bölümde yatan hastanın solunum yetmezliği nedeniyle oksijen tüpüne bağlı olduğu esnada sigara içmeye kalkıştığı belirtildi. İsmi açıklanmayan hastanın çakmağı ateşlemesiyle yangın çıktı.

    Polonya’da koronavirüs hastası, sigara içmek isterken yangın çıkardı #1

    HASTANIN ELİ VE TIBBİ CİHAZLAR YANDI

    Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın hastane personelinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının ardından sigara içmek isteyen hastanın elinde yanıklar oluşurken, yatağı ve tıbbi cihazlar kullanılamaz hale geldi.

    Özel kıyafetler giydikten sonra izole bölüme giren itfaiye ekipleri olay yerindeki incelemelerini tamamlarken, hastane yönetimi ise diğer hastaların tahliyesini gerektiren bir durum olmadığını belirtti. Elindeki yanıklara müdahale edilen adamın hakkında polis tarafından soruşturma başlattığı bildirildi.

    Polonya’da koronavirüs hastası, sigara içmek isterken yangın çıkardı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir