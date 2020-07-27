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    Romanya, Türkiye'yi 'riskli ülke' listesinden çıkardı

    Romanya, koronavirüs tedbirleri kapsamında her hafta güncellediği riskli ülkeler listesinden Türkiye'yi çıkardı.
    • AA
    • 27.07.2020 - 06:33
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    Romanya, Türkiye'yi 'riskli ülke' listesinden çıkardı

    Avrupa Birliği, Türkiye'yi koronavirüs salgını nedeniyle riskli ülkeler arasına koysa da, diğer bazı üye ülkeler, kendi listelerinden Türkiye'yi çıkarmayı sürdürüyor.

    ROMANYA, TÜRKİYE'Yİ RİSKLİ LİSTEDEN ÇIKARDI

    Romanya Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Gözetim ve Kontrol Merkezinin internet sitesinde yayımlanan "epidemiyolojik olarak yüksek riskli ülkeler listesi"nden Türkiye çıkarıldı.

    27 Temmuz'dan itibaren uygulanacak yeni listeye göre, Türkiye'den gelen kişilere ülkeye girişte 14 gün karantina uygulanmayacak.

    Romanya, Türkiye'yi 'riskli ülke' listesinden çıkardı #1

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