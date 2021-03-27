Zelenskiy'den Kırım'ı kurtarmak için askeri hamle

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'ı kurtarmayı amaçlayan ülkesinin Askeri Güvenlik Stratejisine onay verdi.

Ukrayna'da Avrupa ve Rusya yanlısı grupların çatışmasıyla başlayan iç savaş sırasında, Rusya'nın baskısıyla yapılan referandumla Kırım, Rusya'ya bağlanmayı kabul etmiş ve Rusya, 2014 Mart ayında Kırım'ı ilhak etmişti.

Ukrayna o günden beri Rusya'nın bu ilhakını yasa dışı görmekte olup, uluslararası alanda da destek görüyor.

Son olarak Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kırım'ı kurtarmayı amaçlayan ülkesinin Askeri Güvenlik Stratejisini onayladı.

UKRAYNA ORDUSU VE SAVUNMA GÜÇLENDİRİLECEK

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin imzaladığı kararnameyle yürürlüğe giren stratejinin, Ukrayna ordusundaki ve savunmasındaki öncelikleri ve amaçları tanımladığı ifade edildi.

"RUSYA İLE ASKERİ YARIŞ YOK"

Açıklamada, Ukrayna'nın kapsamlı savunmasının Birleşmiş Milletler Tüzüğünde güvence verilen her ülkenin saldırı karşısında kendini koruma hakkı prensibiyle uyumlu olduğu belirtilerek, ülkenin aşırı askerileşmesiyle sonuçlanacak olan, Rusya Federasyonu'yla askeri alanda bir yarışa girmeyi hedeflemediği bildirildi.

"HEDEF, UKRAYNA TOPRAKLARINDAKİ İŞGALİ SONLANDIRMAK"

Stratejinin, Ukrayna'nın milli çıkarlarını askeri tehditlerden korumayı amaçladığı aktarılan açıklamada, "Rusya Federasyonu tarafından geçici olarak işgal edilmiş bazı Ukrayna topraklarının işgalinin sonlandırılması ve Ukrayna'nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması amaçlanmaktadır." ifadeleri kaydedildi.

UKRAYNA, NATO ÜYELİĞİNE HAZIRLANIYOR

Ayrıca açıklamada stratejinin, Ukrayna'nın Avrupa Atlantik bölgesine entegrasyonu ve NATO üyeliği almasına yardımcı olacağı belirtilerek, strateji kapsamında Ukrayna'nın uluslararası barış ve güvenlik operasyonlarına aktif katılımının öngörüldüğü bildirildi.