7 ilde telefon dolandırıcılarına operasyon: 21 gözaltı

Dolandırıcılara karşı operasyonlar devam ediyor...
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
21 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa merkezli İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Sinop ve Kocaeli'de belirlenen 23 adrese eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda, 21 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 19 cep telefonu, 21 SIM kart, bir dizüstü bilgisayar ile 2 flash bellek ele geçirildi.
Şüpheliler emniyete götürüldü
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Operasyonla, 7 milyon 560 bin liralık mağduriyetin önüne geçildiği öğrenildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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