Avrupa'da satılıyordu: Türk markalı zeytinyağı raflardan kalkıyor!

Dünya genelinde tüm hızıyla devam eden gıda denetimleri kapsamında Fransa’da satışı yapılan Türk markalı zeytinyağları hakkında dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

Fransa Gıda Güvenliği Kurumu tarafından yapılan incelemeler sonucunda market raflarında yer alan KAVAK markalı zeytinyağlarında güvenli sınırın çok üzerinde kanserojen madde tespit edildiği belirtildi.

KAVAK markasıyla satışa sunulan üzerinde “Hayat Kaynağı” ve “Özel Bir Kalite” ifadelerinin bulunduğu, cam şişede satılan yağların acil koduyla toplatılmaya başlandı.

TÜKETMEYİ BIRAKIN!

Yapılan analizlerde, geri çağırma kapsamında yer alan ürünün içeriğinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) oranının 13,7 mg/kg olduğu tespit edildi.

Bu oran, Avrupa Birliği’nin izin verdiği azami 2 mg/kg sınırının yaklaşık altı katı olduğu belirtilirken söz konusu ürünlerin tüketiminin bırakılması istendi. İlgili ürünlerin satış noktalarından iade edilerek geri ödeme alınabileceği de paylaşıldı.

Geri çağrılan ürüne ait bilgiler:

Marka: KAVAK Ürün: Zeytin prinası yağı – 1L (Huile de grignons d'olive 1L) GTIN: 8011845300554 Lot No: L.24208 1A TETT: 26/01/2026 Satış Aralığı: 05.12.2024 – 20.05.2025 Satış Alanı: Tüm Fransa