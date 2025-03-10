Avrupa'da silahlanma yarışı: Silah ithalatında yüzde 155'lik artış

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Dördüncü yılında devam eden Ukrayna Savaşı, küresel silah endüstrisine damga vurdu.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün raporuna göre, Rusya tehdidi Avrupa ülkelerinde silahlanma yarışını hızlandırdı.

SİLAHLANMA YARIŞI SÜRÜYOR

2015-2019 yılları arasında Avrupa'nın küresel silah ithalatındaki payı yüzde 11'di.

2020-2024 döneminde bu oran yüzde 28'e yükseldi.

AVRUPA'NIN AMERİKAN SİLAHLARINA BAĞIMLILIĞI

Söz konusu rapor, Avrupa ülkelerinin Amerikan silahlarına olan bağımlılığını da gözler önüne serdi.

Son 5 yılda Avrupa'nın silah ithalatı yüzde 155 artarken, bu silahların yüzde 64'ü Amerika Birleşik Devletleri tarafından sağlandı.

UKRAYNA'NIN SİLAH İTHALATI

Ukrayna'nın ise 2020-2024 döneminde silah ithalatı yaklaşık 100 kat arttı.

Kiev yönetimi, toplam küresel silah ithalatının yaklaşık yüzde 9'unu gerçekleştirerek, Avrupa'nın en büyük ithalatçısı haline geldi.

Ukrayna'nın aldığı silahların yüzde 45'i ABD, yüzde 12'si ise Almanya tarafından tedarik edildi.

Savaşın başladığı 2022 yılından bu yana en az 35 ülkenin Ukrayna'ya silah gönderdiği belirtildi.

ABD 107 ÜLKEYE SİLAH SATTI

Amerikan şirketlerinin küresel silah ihracatındaki payı ise, 2015-2019 döneminde yüzde 35 iken, son 5 yılda yüzde 43'e çıktı.

Bu süreçte Amerika Birleşik Devletleri, toplamda 107 ülkeye silah satarak, bu alanda ilk sıradaki yerini korumuş oldu.

AMERİKAN SİLAHLARINI KİM ALDI?

Amerikan silahlarının yüzde 35'ini Avrupa ülkeleri alırken, Orta Doğu ülkeleri ise yüzde 33'le ikinci sıraya geriledi.

Rusya ise bir önceki dönemde ikinci sıradayken, 2020-2024 döneminde yüzde 21’den yüzde 8’e gerileyerek üçüncü sıraya düştü.

Fransa ise son 5 yılda dünyanın en büyük ikinci silah tedarikçisi haline geldi.

Dördüncü sıradaysa yüzde 6'lık bir oranla Çin yer aldı.

TÜRKİYE'NİN SİLAH İHRACATI ARTTI

Türkiye'nin de bu dönemde silah ihracatı yüzde 103 arttı.

Gazze'deki savaşa rağmen İsrail'in silah ithalatı ise büyük ölçüde sabit kaldı.

İsrail'e silah tedariğinin yüzde 66'sını Amerika Birleşik Devletleri sağlarken, Almanya'nın da yüzde 33'le ikinci sırada yer alması dikkat çekti.