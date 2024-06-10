Avrupa'da 'Trump' anı: Popülist partiler yükselişte Radikal sağın yükselişe geçtiği seçimlerle ilgili, "Avrupa'nın 'Donald Trump anı'ndan söz ediliyor" ifadesi kullanıldı.

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Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aşırı sağ partilerin yükselişi, kıtada hesapların yeniden yapılmasına neden oldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili benzetmeler konuşuluyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) 27 üyesinde yaklaşık 400 milyon seçmen oy kullandı. 750 sandalyeli AP'nin üyelerini belirlediler. Sonuçlar, radikal sağdaki çarpıcı yükselişi gözler önüne serdi.

2024, seçimler yılı olarak öne çıkıyor. Bu yıl içinde AP'de ve Hindistan'da yapılan seçimlerin yanı sıra ABD ve İngiltere'de de seçimler gerçekleştirilecek.

Avrupa'nın 'Trump anı'

İngiltere'de 4 Temmuz'da yapılacak seçimlerde 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarı sona erebilir. ABD'de halk, kasım ayında Trump'ın Beyaz Saray'a dönüp dönmeyeceğini belirleyecek.

İngiltere merkezli Sky televizyonu, "Avrupa'nın geri kalanında radikal sağ yükselişte. Yaşam maliyeti endişelerinin ortasında Avrupa'nın 'Donald Trump anı'ndan söz ediliyor." diye yazdı.

Popülist partiler yükselişte

Kamuoyu yoklamalarından alınan sonuçlar doğrultusunda popülist partilerin daha fazla kazanımlar elde ettiğine dikkat çekildi.

Bunun gerçekleşmesinin, Ukrayna savaşı, kitlesel göç, iklim değişikliği ve ticaret gibi konuları etkileyeceği belirtildi.

İç siyaseti etkileyecek

Fransa, Almanya ve İtalya'daki AP seçimlerinin sonuçlarının, İngiltere'nin bu önemli müttefiklerinin iç siyasetinin hangi yöne evrileceğini büyük ölçüde etkileyeceği kaydedildi.

Diğer taraftan radikal sağ partilerin, halihazırda sekiz AB üyesinde iktidarda olduğu veya hükümetleri destekliği de hatırlatıldı.