Avrupa'da yeni kriz: Emeklilik yaşı 70'e yükseltilebilir

Avrupa genelinde yaşlanan nüfus ve azalan genç iş gücü, sosyal güvenlik sistemlerinde yeni krizlerin kapısını aralıyor.

Ülkeler, hem emeklilik yaşı hem de emekli maaşlarının sürdürülebilirliği konusunda önemli bir çıkmazla karşı karşıya kalmış durumda.

'70 YAŞINDA EMEKLİLİK' TARTIŞMALARI

Deutsche Welle’den Andreas Noll’un haberine göre, Almanya’da bir süredir emekliliğe dair tartışmalar sıkı bir şekilde sürüyor.

Ancak bu tartışmalar sadece Almanya’yla sınırlı kalmadı. Emeklilik tartışmaları pek çok Avrupa ülkesinde de gündem oldu.

AVUPA'DA YAŞLI NÜFUSU KRİZİ

Avrupa Birliği (AB), göçün istikrarlı seyretmesi halinde, üye ülkelerin bugünkü 451 milyonluk toplam nüfusunun 2070’e kadar 432 milyona düşeceğini tahmin ediyor.

Avrupa’nın birçok ülkesinde halkın yaklaşık dörtte biri bugün 65 yaşın üzerindeyken, aynı zamanda yaşlı nüfusun payı hızla artmaya da devam ediyor.

HÜKÜMETLER AÇIKLARI VERGİ GELİRLERİYLE KAPATIYOR

Almanya dahil birçok AB ülkesinde bugün bir emekliyi iki çalışan finanse edebiliyorken, bu oranın gelecekte daha da kötüleşmesi bekleniyor.

Ayrıca, mevcut emeklilerin maaşlarını karşılamak için hükümetler ortaya çıkan açıkları vergi gelirleriyle kapatmak zorunda kalıyor.

Almanya’da bu yıl emeklilik sistemine yapılan devlet katkısı 100 milyar euroyu aşarken, 2040’a kadar 150 milyar euroyu geçmesi öngörülüyor.

AVRUPA'NIN "EN PAHALI" EMEKLİLİK SİSTEMİ

İspanya ise özellikle düşük doğurganlık oranı ile dikkat çekiyor.

Ülke bu nedeniyle, önümüzdeki yıllarda finansman açığının en hızlı büyüyeceği ülke olarak gösteriliyor.

İtalya’yı geçip Avrupa’nın “en pahalı” emeklilik sistemine sahip olması bekleniyor.

İSVEÇ VE BALTIK ÜLKELERİNDE EMEKLİLİK SİSTEMİ

İsveç ve Baltık ülkeleri ise farklı bir yolu tercih ediyor.

Bu ülkelerde “ne kadar prim ödenirse, o kadar emekli maaşı” ilkesi hayata geçirildi.

PORTEKİZ'DE EMEKLİLİK YAŞI YÜKSELDİ

Portekiz’de 2014’ten beri yaşam beklentisi her bir yıl arttığında çalışma süresi yaklaşık sekiz ay uzamakta, böylelikle ülkede emeklilik yaşı 66 yıl 7 aya çıktı.

Covid-19 pandemisi döneminde yaşam beklentisi düştüğü için emeklilik yaşı da geçici olarak düşmüştü.

İSVİÇRE'DEN RET KARARI

İsviçre de ise “65 yaş” sınırı aşılamadı.

Halk, 2017’de yapılan referandumda emeklilik yaşının 66’ya çıkarılmasını reddetmişti.

AVRUPA'DA YOKSULLUK KRİZİ KAPIDA

Avrupa'da daha uzun çalışılmadığı veya özel tasarruf yapılmadığı sürece gelecekteki emekli maaşlarının ücretlere kıyasla düşmesi bekleniyor.

OECD, Avrupa’da ortalama kazanca sahip bir çalışan için net ikame oranını yaklaşık yüzde 61 olarak veriyor.

Bu duruma göre, kişi emeklilikte çalışma dönemine kıyasla üçte birden fazla gelir kaybediyor.

EN GEÇ EMEKLİ OLUNAN 10 ÜLKE

1-Danimarka: 70 yaş

2- Avustralya: 67 yaş

3- Yunanistan: 67 yaş

4- ABD: 66.6 yaş

5- İspanya: 66.5 yaş

6- Portekiz: 66.3 yaş

7- Almanya: 66 yaş

8- Kıbrıs: 65.5 yaş

9- Arnavutluk: 65 yaş

10- Avusturya: 65 yaş