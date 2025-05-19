Avrupalı liderlerden Donald Trump ile ortak telefon görüşmesi

AA

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turunu tamamladı.

Ülkesine dönen Trump, diplomasi trafiğini buradan sürdürüyor.

Rusya ve Ukrayna savaşında ateşkesi görüşmek için bugün Vladimir Putin'i araması beklenen Trump, son olarak birçok Avrupalı liderle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

İtalya Başbakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, dün gece geç saatlerde ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yer aldı.

Bu görüşme, Başkan Trump'ın bugün Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile yapacağı duyurulmuş telefon görüşmesi öncesinde istişare amacıyla yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

KOŞULSUZ ATEŞKESİN ÖNEMİ VURGULANDI

"Başbakan (Meloni), öncelikle İtalya'nın, Avrupa ve Batılı ortaklarıyla birlikte Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış için Başkan Trump'ın çabalarına verdiği desteği yineledi ve derhal ve koşulsuz bir ateşkesin önemini vurguladı. Son olarak, Başbakan, Ukrayna tarafının diyalogdan yana tutumunu bir kez daha takdir ettiğini ifade etti ve Moskova'nın liderler arasında doğrudan temaslarla barışa götürecek bir müzakereye ciddi şekilde dahil olmasını ümit ettiğini dile getirdi."