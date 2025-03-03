Avrupa'ya sığınma başvurularında ciddi azalma yaşandı

İHA

Avrupa Birliği Sığınma Ajansı, 2024’te Avrupa ülkelerine yapılan sığınma başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Açıklamaya göre AB ülkeleri ile Norveç ve İsviçre’ye yapılan sığınmacı başvurularının sayısı 2024 yılında yüzde 11 oranında azaldı.

Geçtiğimiz yıl 29 ülkeye toplam 1 milyon 14 bin sığınma başvurusu yapılırken, başvuruların ise yüzde 42’si kabul edildi. Bu her iki başvurudan daha azının kabul edildiği anlamına geliyor.

ALMANYA İLK SIRADA

Almanya, 2023 yılına göre yüzde 29 oranında düşüşe rağmen 2024 yılında da en çok sığınma başvurusu yapılan ülke oldu. Buna göre Almanya’ya 237 bin kişi sığınma amacıyla başvuruda bulundu. İspanya’ya 166 bin, İtalya ve Fransa’ya 159 bin sığınma başvurusu yapıldı.

TÜRKİYE'DEN BAŞVURULAR DA YÜZDE 45 AZALDI

Avrupa'ya sığınma talebinde bulunanlar arasında Suriye’den gelenler ilk sırada yer aldı. Suriye’den 151 bin kişi Avrupa ülkelerine sığınma talebinde bulundu. Bunu 87 bin başvuru ile Afganistan’dan, 74 bin ile Venezuela’dan gelenler takip etti.

Türkiye’den ise 56 bin kişi sığınma başvurusunda bulundu. Verilere göre 2023 yılına oranla 2024 yılında Türkiye’den gelenlerin yaptığı başvurular yüzde 45, Suriye'den gelenlerin başvuruları ise yüzde 17 düştü.

Geçici koruma statüsünde olan ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde bulunan Ukraynalılar ise sığınmacı istatistiklerine dahil edilmedi.