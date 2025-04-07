Avustralya 400 bin dolar maaşla doktor arıyor

Haber Merkezi

Avustralya'nın 500 kişilik ücra kasabası Julia Creek'te tüm kasabaya tek bir doktor bakıyor.

Ancak bu tek sağlık çalışanı da yakın zamanda kasabadan ayrılacak.

Bunun üzerine kasaba yöneticileri, doktorunun yakında ayrılmasıyla birlikte yerine geçecek bir hekim arıyor.

428 BİN DOLAR MAAŞ, ÜCRETSİZ EV VE ARABA

Associated Press'de yer alan habere göre, yeni doktor için sunulan maaş 680 bin Avustralya doları (yaklaşık 428 bin Amerikan doları).

Üstelik kasabaya yerleşmeye karar veren doktora ev ve araç da ücretsiz olarak verilecek.

Avustralya’nın ücra Julia Creek kasabası, doktoruna veda etmeye hazırlanıyor. Yerine geçecek isme 680 bin Avustralya doları maaş, ücretsiz konut ve araç sunuluyor. Başvurular bu hafta sona eriyor.

BAŞVURULAR BU HAFTA SON

Kuzeydoğu Queensland eyaletinde yer alan kasaba, başkent Brisbane’e 17 saat, en yakın büyük şehir Townsville’e ise 7 saat uzaklıkta. Bu izole konuma rağmen, doğayla iç içe ve sade bir yaşam vadeden Julia Creek, geçmişte de benzer ilanlarla gündeme gelmişti.

Mevcut doktor Adam Louws, 2022’de kasabaya taşınmış ve iki yıllık görev süresi boyunca bölge halkının neredeyse tamamını tanır hale gelmişti. Görev süresi biten Louws’un ayrılmasıyla boşalacak pozisyon için başvurular bu hafta sona eriyor.

"BİR ŞANS VERİN YETER"

Yeni adaylardan ise yalnızca hekimlik değil, aynı zamanda dayanıklılık ve toplulukla güçlü bir bağ kurma beklentisi var.

Şehir hayatından çok uzakta olan bu kasabaya başvurmak için tereddüt yaşayan doktor adaylarına kasabalılardan tek bir cevap var:

“Kalıcı olmanız şart değil, bir şans verin yeter.”