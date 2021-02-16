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    Avustralya Başbakanı Morrison'dan tecavüz özrü

    Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Liberal Parti'nin eski parlamento çalışanının verdiği bir televizyon mülakatıyla ortaya çıkan tecavüz iddiaları nedeniyle özür diledi.
    • AA
    • 16.02.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 11:12
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    Avustralya Başbakanı Morrison'dan tecavüz özrü

    Avustralya Başbakanı Scott Morrison, eski parlamento çalışanı Brittany Higgins'in, 2019'da parlamentodaki makamında bir bakan danışmanı tarafından tecavüze uğradığına ilişkin ifadelerini üzüntüyle öğrendiğini, hükümetin, eski çalışanın şikayetini gerektiği gibi ele almadığı için sorumlu olduğunu belirtti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

    Olayla ilgili yeni bir polis soruşması başlatılacağı bilgisini paylaşan Morrison, parlamentodaki çalışma ortamı ve kültüre dair soruşturma başlatılması için de girişimde bulunduklarını kaydetti.

    Morrison, "Umarım Brittany'nin ifadeleri hepimiz için bir uyanış çağrısı olur." dedi.

    Avustralya Başbakanı Morrison dan tecavüz özrü #1

    Kamu yayın kurumu ABC News televizyonuna dün mülakat veren 26 yaşındaki Higgins, iki yıl önce parlamentoda çalışırken Savunma Sanayi Bakanlığının endüstri gruplarıyla düzenlediği davete katıldığını, davetin ardından kendisini evine bırakmayı teklif eden bir bakan danışmanı tarafından parlamentodaki makamına götürüldüğünü ve burada tecavüzüne uğradığını anlatmıştı.

    Brittany Higgins

    Brittany Higgins

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