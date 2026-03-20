Avustralya Başbakanı'na İsrail protestosu: Camiden kovuldu

Gazze'den Lübnan'a ve İran'a kadar uzanan çatışmalarda İsrail'in arkasında duran Batılı siyasetçiler, Müslüman toplulukların ve insan hakları temsilcilerinin sert tepkileriyle yüzleşiyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, bayram namazı münasebetiyle Sidney'deki bir camiye yaptığı ziyarette hayatının şokunu yaşadı.

PROTESTOLARIN HEDEFİ OLDU

Siyasi bir jest amacıyla camiye gelen ve protokol için ayrılan bölümde halının üzerine oturan Başbakan Albanese, beklemediği bir anda yüzlerce kişilik cemaatin protestosunun hedefi oldu.

İsrail'e verdiği destek nedeniyle eleştirilen Albanese, bazı kişiler tarafından yuhalandı.

'PİS KÖPEK'

Kalabalık içerisinden 'utanın', 'rezalet', 'soykırım destekçileri' ve 'pis köpek' şeklinde sloganlar atıldı.

Olay sırasında bir protestocu, polis ekipleri tarafından alandan uzaklaştırıldı.

Sloganlara caminin dört bir yanından yükselen tekbir sesleri eşlik etti.

CAMİ GÖREVLİLERİ ETTEN DUVAR ÖRDÜ

Protestonun şiddetlenmesi ve kalabalığın Başbakan'ın üzerine doğru yürümesi üzerine cami yönetimi ve güvenlik görevlileri, acil olarak araya girdi.

Görevliler, Başbakan Albanese ve beraberindeki heyetin etrafında etten bir duvar örerek kalabalığı sakinleştirmeye ve gerginliğin fiziki bir müdahaleye dönüşmesini engellemeye çalıştı.

CAMİDEN KOVDULAR

Büyük bir şaşkınlık yaşadığı gözlenen Başbakan Anthony Albanese'nin, yüzüne karşı bağırılan anlarda sessizliğini koruyarak gergin bir şekilde yerinde oturmaya devam ettiği anlar kameralara yansıdı.

Kalabalık içinden bazı Müslüman cemaat üyelerinin ise, "Siz bizi temsil etmiyorsunuz, on binlerce sivil ölürken buraya gelip yüzümüze gülemezsiniz." şeklinde tepki gösterdiği duyuldu.