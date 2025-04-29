Avustralya mantar cinayeti davası başladı

Haber Merkezi

Avustralya’da "Erin Patterson" isimli kadın, 2023 yılında, evinde eşinin yakın akrabalarına servis ettiği yemeğin içine “köygöçüren” mantarı koyarak eşinin anne-babası ile halasını öldürmekle suçlanıyor.

Avustralya’nın Victoria eyaletinde eşinin üç yakın aile üyesini hazırladığı bir yemek ile öldürmekle suçlanan Erin Patterson hakkındaki dava, bugün başladı.

YEMEĞE ZEHİRLİ MANTAR KOYDU

Zehirli “köygöçüren” mantarı aynı zamanda "ölüm meleği" olarak da biliniyor. Savcıların iddiasına göre, yemekte Türkçede “köygöçüren” olarak bilinen zehirli bir mantar kullanılmıştı.

EŞİNE KARŞI OLAN SUÇLAMA DÜŞTÜ

Victoria Yüksek Mahkemesi, sanığın, eşi Simon Patterson’a yönelik “cinayete teşebbüste bulunduğu” suçlamasının düşürülmesine karar verdi.

ÜÇ CİNAYET VE EŞİNİN ENİŞTESİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANIYOR

49 yaşındaki Patterson, eşinin anne ve babası Don ve Gail Patterson ile halası Heather Wilkinson’ı öldürdüğü ve eşinin eniştesi Ian Wilkinson’ı öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla üç kez cinayet, bir kez ise cinayete teşebbüs suçlamasıyla yargılanıyor.

YEMEĞİ YİYENLER RAHATSIZLANDI

Dava hakkında paylaşılan bilgilere göre, Erin Patterson, 2023 yılında South Gippsland’daki evlerinde eşinin aile üyelerine öğlen yemeğinde “beef wellington” yemeğini servis etti.

Dört kişi, yemeği yedikten sonra rahatsızlandı.

15 KİŞİLİK JÜRİNİN ÜYELERİ BELLİ OLDU

Sanık Patterson, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederken, eyaletteki yüksek mahkemede görülen dava öncesinde 15 kişilik jüri belirlendi.

Mahkeme hakimi Christopher Beale, jüriye yaptığı açıklamada, sanığın artık eşini öldürmeye teşebbüs etmekle suçlanmadığını bildirdi.

Jüride 10’u erkek, beşi kadın ve üçü yedek olmak üzere 15 kişi bulunuyor. Bu kişilerden sadece 12’si karar verme sürecinde yer alacak ve kararın oy birliği ile alınması gerekecek.

HAKİMDEN JÜRİYE UYARI

Hakim Beale, jüri üyelerinin televizyonda ülkede büyük gündem yaratan davayla ilgili bir habere denk gelmeleri halinde kanalı değiştirmeleri gerektiğini, benzer şekilde internette ya da gazetede de davaya dair haberlere bakmamaları gerektiğini söyledi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ DEVAM EDECEK

Morwell’de başlayan davanın çarşamba günü devam etmesi bekleniyor. Dava sürecinin ise 5 ila 6 hafta boyunca devam etmesi öngörülüyor.