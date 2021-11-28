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    Avustralya’da 2 kişide Omicron mutasyonu görüldü

    Güney Afrika’da ortaya çıkan koronavirüsün Omicron mutasyonu, Avusturya’da 2 kişide tespit edildi.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 15:12
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    Avustralya’da 2 kişide Omicron mutasyonu görüldü

    Avustralya’da, Yeni Güney Galler (NSW) Eyalet Sağlık Bakanlığı, dün akşam Güney Afrika'dan Sydney'e gelen 2 kişide Omicron mutasyonu tespit edildiğini duyurdu.

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, karantinaya alınan her iki kişinin de semptom göstermediği ve tam aşılı olduğu ifade edildi.

    260 KİŞİNİN DAHA KARANTİNAYA ALINACAĞI BELİRTİLDİ

    Güney Afrika’dan gelen 12 yolcunun daha 14 gün süreyle otel karantinasına alındığı kaydedilen açıklamada, yolcu ve mürettebattan oluşan 260 kişinin daha karantinaya alınacağı belirtildi.

    Avustralya’da 2 kişide Omicron mutasyonu görüldü #1

    9 ÜLKEYE ULAŞIMIN ASKIYA ALINDIĞI DUYURULMUŞTU

    Güney Afrika’da görülen yeni mutasyonu Omicron nedeniyle birçok ülke Güney Afrika ve çevresindeki ülkelere seyahat kısıtlamaları getirdi.

    Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt dün yaptığı açıklamada, yeni mutasyonunun yayılması nedeniyle önlem olarak Güney Afrika, Namibya, Zimbabve, Botsvana, Lesoto, Esvatini, Seyşeller, Malavi ve Mozambik'ten havayolu ulaşımının 14 gün boyunca askıya alındığını duyurmuştu.

    Avustralya’da 2 kişide Omicron mutasyonu görüldü #2

    OMİCRON MUTASYONUNUN GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKELER

    Delta mutasyonundan yaklaşık 2 kat fazla mutasyona sahip olduğu için daha tehlikeli olarak kabul edilen Omicron, şu ana kadar Güney Afrika, İtalya, Botsvana, Belçika, İngiltere, İsrail ve Hong Kong'da tespit edildi.

    ALMANYA VE ÇEKYA’DA OLABİLECEĞİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR

    Mutasyonun Almanya ve Çekya’da olabileceğinden şüpheleniliyor.

    Ön bulgulara göre diğer mutasyonlara kıyasla daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron’un koronavirüs semptomlarına etkisi henüz bilinmiyor.

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