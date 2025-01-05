Avustralya'da 33 yıldır sadece meyve yiyerek yaşıyor

İngiltere'de doğup büyüyen ve 2003'ten beri Avustralya'da yaşayan 58 yaşındaki Anne Osborne, yalnızca meyve tüketerek yaşamını sürdürüyor.
Osborne, bu diyete olan ilgisinin 1990 yılında başladığını söyledi.
Osborne geçiş sürecini, "Bir yıl boyunca kademeli olarak daha fazla meyve ve daha az pişmiş vegan yemek yedim ve sonunda yüzde 100 ham meyve diyetine geçtim. Aradan 33 yıl geçti ve bir daha asla geri dönüp bakmadım." şeklinde anlattı.
SADECE MEYVE YİYOR
19 yaşında vejetaryen olduğunu ve bir yıl sonra da vegan olduğunu sözlerine ekleyen Osborne, bu kararının sağlığına iyi geldiğini öne sürdü.
ABD basınından New York Post'un aktardığına göre Osborne, daha sonra ise tamamen meyveyle beslenmeye başladı.
BİR GÜNDE YEDİKLERİNİ ANLATTI
Osborne, bir gün içinde beslenme planını şu sözlerle anlattı:
"Sabah koşumdan döndükten sonra genelde iki büyük bardak taze sıkılmış portakal suyu içerim. Öğleye doğru mevsime uygun olarak istediğim kadar meyve yerim. Şu anda yerel yaban mersinleri, papayalar, kavunlar ve karpuzlardan keyif alıyorum. Öğle yemeğinde genellikle 2 veya 3 avokado yerim. Akşam yemeğinde ise genelde ne yemek istiyorsam ondan büyük bir tabak alırım. Şu anda papayalar ve yaban mersinleri en sevdiğim son öğünler."
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