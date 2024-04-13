Avustralya'da AVM'de bıçaklı saldırı düzenlendi Alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda can kayıpları yaşandı. Görgü tanıkları, karşılaştıkları korku dolu dakikaları anlattı.

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ensonhaber.com

Avustralya'da bir alışveriş merkezi, bıçaklı saldırıya sahne oldu.

Sidney'de düzenlenen saldırıda, saldırgan dahil 6 kişi öldü.

Saldırıya uğrayanlar arasında 9 aylık bir bebek ile annesinin de olduğu belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Bıçaklı saldırı dehşeti

Kanlı saldırı sonrası Avustralya polisi, yerel saatle 16.00 sularında birden fazla kişinin bıçaklandığı yönünde ihbarlar aldıktan sonra operasyon düğmesine bastı.

Avustralya basını, bıçaklı saldırganın vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi. İnsanlardan, bölgeden uzak durmaları istendi.

Saldırı sonrasında yaşananlar

Görgü tanıklarından biri, "Anne, bebeğini bana fırlattı." dedi ve ekledi:

Ben de yardım ettim. Bebeği kucağıma aldım. Ambulansı ve polisi ararken, akan kanı durdurmaya çalıştım.



Bebeğe kompres yapıp kanamayı durdurmamıza yardımcı olacak birkaç kıyafet almak için bağırdık. Bebeğin durumunun iyi olduğunu düşünüyorum.

Söz konusu tanık, annenin durumunun ise iyi görünmediğini belirtti.

"Birkaç saniye sonra silah sesleri duydum"

Başka bir tanık ise "Cesetleri görür görmez aşağıya koştum. Polisin üst kata çıktığını gördüm. Birkaç saniye sonra silah sesleri duydum." dedi.

Terör bağlantısı yok

Öte yandan başsavcı, saldırının terörle bağlantılı olduğunu kanıtlayacak bir bilginin henüz bulunmadığını söyledi. Polis ise gerekirse ortak bir terörle mücadele ekibini harekete geçireceğini bildirdi.

Saldırganın tek başına hareket ettiği ve devam eden bir tehdidin söz konusu olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırgana masa fırlattılar

Raja Vignesh, eşi ve iki çocuğuyla birlikte, bir adamın elinde büyük bir bıçakla yürüyen merdivenlerden aşağı koştuğunu gördüklerini anlattı.

Vignesh, insanların masa fırlatarak saldırganı durdurmaya çalıştığını dile getirdi.