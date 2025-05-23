Avustralya'da cinsiyetçi sözler söyleyen erkek arkadaşını yaktı

Haber Merkezi

Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletinde geçen yıl bir ev partisinde yaşanan dehşet verici olay dün Albury Bölge Mahkemesi’nde görüşlen duruşma ile gün yüzüne çıktı.

Corbie Jean Walpole (24), yıllardır arkadaş olduğu Jake Loader’ı (23) ateşe verdiğini itiraf ederek, “yakıcı maddeyle yakarak ya da sakatlayarak saldırı” suçunu kabul etti.

Mahkemeye sunulan ifadelere göre olay, uyuşturucu ve alkol etkisinde geçen bir parti gecesinde başladı.

"SEN KADINSIN YEMEK YAP" DEDİ

Gece boyunca arkadaşının saldırgan davranışlarına maruz kaldığını öne süren Walpole, sonunda Jake Loader’ın cinsiyetçi bir sözüyle öfkesine yenik düştüğünü anlattı.

Loader’ın kendisine, “Erkeklerle içemiyorsan mutfakta kalıp çörek yapmalısın, kadınlar yemek yapmalı” demesi üzerine sinir krizi geçiren Walpole, garajdan bir galon benzin aldığını ve Loader’ın üzerine döktüğünü söyledi.

İNATLAŞINCA ATEŞE VERDİ

Mahkeme kayıtlarına göre, Loader olay sırasında “Hadi yap!” diye bağırdı. Walpole, alkol ve kokain etkisindeyken çakmağı ateşleyerek Loader’ı yaktı.

VÜCUDUNUN YÜZDE 55'İ YANDI

Loader’ın vücudunun yüzde 55’i yandı, bazı ter bezleri kalıcı olarak zarar gördü.

Sekiz gün boyunca tıbbi komada kalan genç adam, Melbourne’deki bir yanık merkezinde 74 gün tedavi gördü ve 10 operasyon geçirdi.

Mağdurun mahkemede okunan etki beyanına göre, güneş ışığına çıkamayacak derecede ciddi epidermal hasar oluştu.

"SEVGİLİMDEN AYRILINCA BAĞIMLI OLDUM"

Walpole, mahkemeye verdiği ifadede, 2022’de yaşadığı bir ayrılığın ardından alkol ve madde bağımlılığına sürüklendiğini söyledi. Loader’ın gece boyunca kendisini itip kakarak sürekli kışkırttığını öne sürdü.

CEZASI BU AY BELLİ OLACAK

Walpole, mahkemede yaptığı savunmada şu ifadeleri kullandı:

“O gece Jake’e, ailesine, sevdiklerine, ortak arkadaşlarımıza ve bu davadan etkilenen herkese yaşattıklarımdan dolayı kendimi çok kötü, suçlu ve pişman hissediyorum. Bugün bile bu yaraların benim yüzümden oluştuğuna inanmakta zorlanıyorum. Her şeyi geri alabilmek için her şeyi verirdim.”

Walpole’un cezası bu ay içinde verilecek.