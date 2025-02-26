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Haber Merkezi

Avustralya'da yaşayan 24 yaşındaki Annie Holland isimli genç kadın, yaklaşık 10 yıldır hiçbir şey yiyemiyor.

Genç kadın yalnızca damar yoluyla aldığı besinlerle hayatta kalıyor.

10 YILDIR HİÇBİR ŞEY YİYEMİYOR

Holland'ın durumunu inceleyen doktorlar, bağışıklık sisteminin sağlıklı sinir hücrelerine saldırdığı ve ömür boyu süren bir hastalık olan Otoimmün Otonomik Gangliopati teşhisi koydu.

YEMEK KOKUSU BİLE MİDESİNİ BULANDIRIYOR

Yemeklerin kokusundan bile midesinin bulandığını belirten Annie, bu süreçte toplumdan soyutlandığını çünkü yemek yeme korkusunun insanlar tarafından garip karşılandığını anlattı.

"GELECEĞE DAİR HAYAL KURAMIYORUM"

Annie, yaşadığı psikolojik yükü şu sözlerle ifade etti: