Avustralya'da yaşayan 24 yaşındaki Annie Holland isimli genç kadın, yaklaşık 10 yıldır hiçbir şey yiyemiyor.
Genç kadın yalnızca damar yoluyla aldığı besinlerle hayatta kalıyor.
10 YILDIR HİÇBİR ŞEY YİYEMİYOR
Holland'ın durumunu inceleyen doktorlar, bağışıklık sisteminin sağlıklı sinir hücrelerine saldırdığı ve ömür boyu süren bir hastalık olan Otoimmün Otonomik Gangliopati teşhisi koydu.
YEMEK KOKUSU BİLE MİDESİNİ BULANDIRIYOR
Yemeklerin kokusundan bile midesinin bulandığını belirten Annie, bu süreçte toplumdan soyutlandığını çünkü yemek yeme korkusunun insanlar tarafından garip karşılandığını anlattı.
"GELECEĞE DAİR HAYAL KURAMIYORUM"
Annie, yaşadığı psikolojik yükü şu sözlerle ifade etti:
"Hayatımın bu kadar kısa sürede sona ereceğini hiç düşünmemiştim. Geleceğe dair hayal bile kuramamak beni mahvediyor. Aylarca süren korkunç semptomlar, ameliyatlar ve ilaçlarla yaşamak zorundayım. Bu süreci yaşamayan birinin, çektiğim acıyı anlaması mümkün değil."
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