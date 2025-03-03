AA

Avustralya'da yaşayan James Harrison, dünya tarafından bir kahraman olarak görülüyordu.

1954'ten beri kan vererek dünyanın en çok kan bağışı yapan kişilerinden biri olan Harrison, milyonlarca bebeğin hayatını kurtarmıştı.

Dünyanın "Altın Kollu Adam" olarak bildiği James Harrison, 88 yaşında kaldığı huzurevinde yaşamını yitirdi.

2 MİLYONDAN FAZLA BEBEĞİ KURTARDI

9 News sitesinin haberine göre, Harrison'un ölümünü Avustralya Kızılhaç Komitesi duyurdu.

İlk olarak 1954'te 18 yaşındayken kan vermeye başlayan Harrison'ın, hayatı boyunca 1173 kez bağışta bulunduğu ve kanından elde edilen plazma sayesinde 2,4 milyon bebeğin hayatını kurtardığı düşünülüyor.

"BABAM ÇOK GURURLU OLDUĞUNU SÖYLERDİ"

Harrison'ın kızı Tracey Mellowship, “Babam, hiçbir maliyet ya da acı olmadan birçok hayat kurtardığı için çok gururlu olduğunu söylerdi. Bize her zaman kurtardığı hayatın bir gün kendi hayatı olabileceğini söyledi." ifadelerini kullandı.