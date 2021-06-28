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    Avustralya'da kapanma öncesi alışveriş kuyruğu

    Avustralya'da kapanma öncesi alışveriş kuyruğu

    Avustralyalılar 2 haftalık tam kapanma öncesi alışverişe giderek metrelerce uzunluktaki kasa kuyruğunda bekledi.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.06.2021 - 10:49
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    İlk olarak Hindistan'da görülen koronavirüs Delta varyantı, dünya çapında yayılmaya devam ediyor.

    Orijinal koronavirüsten daha hızlı yayılan mutasyona karşı dikkatli olunması yönünde peş peşe uyarılar geliyor.

    Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, Sidney’in salgının "en korkunç" zamanlarından birini geçirdiğini ve çok daha fazla insanın, Delta varyantıyla enfekte olduğunu açıklamıştı.

    2 HAFTALIK KAPANMA BAŞLIYOR

    Avustralya, bu kapsamda vaka sayılarının yeniden hareketlenmesiyle yeni tedbirler uygulamaya başladı. Bazı bölgelerde sokağa çıkma kısıtlamaları sürerken, ek olarak ülke genelinde 2 haftalık tam kapanma kararı alındı.

    MARKETLERE AKIN ETTİLER

    Kapanmadan bir gün önce ise halk ev ihtiyaçlarını gidermek için marketlere koştu. Yoğunluk sebebiyle kasa önlerinde metrelerce kuyruk oluştu.

    Avustralya'da kısıtlama öncesi alışveriş kuyruğu

    Avustralya da kapanma öncesi alışveriş kuyruğu #1

    Avustralya da kapanma öncesi alışveriş kuyruğu #2

    Avustralya da kapanma öncesi alışveriş kuyruğu #3

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