Avustralya’da koronavirüs nedeniyle 920 kişi vefat etti

Ülke genelinde koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı Delta varyantının etkisi ile arttı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 920’ye yükseldi.

Avustralya’da Delta varyantının etkili olması ile koronavirüse bağlı can kayıplarında artış meydana geldi.

Delta varyantının en fazla görüldüğü ve tam kapanma uygulanan Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile eyalette koronavirüs nedeniyle vefat edenlerin sayısı 66’ya yükseldi.

Ülke genelindeki sayı ise 920 oldu.

NSW Eyalet Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 145 kişide daha virüs tespit edildiğini açıkladı.

YASAKLARIN UZATILMASI BEKLENİYOR

Eyalette 30 Temmuz’a kadar yürürlükte olacak tam kapanmanın vaka artışı nedeniyle en az bir hafta daha uzatılması bekleniyor.

Yaklaşık bir haftadır tam kapanmanın uygulandığı Melbourne ve Adelaide kentlerindeki yasakların, vaka sayılarındaki artışın kontrol altına alınması nedeni ile yarın gece yarısından itibaren hafifletilmesi öngörülüyor.

11 YENİ VAKA BELİRLENDİ

Adelaide'da son 24 saatte yeni vaka kaydedilmezken Melbourne’da 11 yeni vaka belirlendi.

Yeni vakaların halihazırda karantinada tutulanlardan olduğu bildirildi.

46 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

Avustralya Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, koronavirüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren 33 bin 81 kişi virüse yakalandı.

Hastalanan bu vatandaşlardan 920’si hayatını kaybetti.

Ülkedeki 2 bin 117 aktif vakadan 46’sı yoğun bakımda 191 kişinin ise hastanedeki tedavileri devam ediyor.