Avustralya’da yeni trafik yasası yürürlüğe girdi! O sürücülerin ehliyeti iptal edilecek

Avustralya’da trafik güvenliği konusunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 1 Temmuz 2025 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni trafik yasası kapsamında katı önlemler alındı.

Söz konusu düzenleme kapsamında, kurallara uymayan ve tehlikeli sürüş sergileyen kişilere karşı sert önlemler devreye sokuldu.

Alınan katı önemler arasına eklenen ehliyet iptal şartları ise dikkat çekti. Yapılan değişikliklerle birlikte sadece mahkeme kararına gerek kalmadan, belirli ağır trafik ihlalleri tespit edildiği anda sürücülerin ehliyetleri doğrudan iptal edilebilecek.

OTOMOTİK OLARAK İPTAL EDİLECEK

Yeni yasa kapmasında alkol sınırını ciddi şekilde aşmak, uyuşturucu etkisinde araç kullanmak, ehliyetsiz şekilde trafiğe çıkmak ya da hız sınırını 45 km/s ve üzerinde aşmak gibi ihlaller, otomatik ehliyet iptaliyle sonuçlanacak.

Söz konusu yasanın, özellikle toplum güvenliğini tehdit eden davranışlara karşı caydırıcı olmayı hedefliyor. Yetkililer, bu düzenlemelerin sadece ihlal yapan sürücüleri değil, tüm toplumu korumaya yönelik olduğunu belirtiyor.