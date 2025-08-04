Avustralya'dan, Gazze'ye destek: 13 milyon dolarlık yardım paketi hazırlandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumu sürerken Avustralya Dışişleri Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze'deki insani krizle mücadele için yeni bir maddi destek paketinin hazırlandığı bildirildi.

13 MİLYON DOLAR DESTEK SAĞLANACAK

Açıklamada, Gazzelilere gıda, tıbbi ekipman ve diğer hayat kurtarıcı insani yardımları hızla ulaştırma kapasitesine sahip kuruluşlara 20 milyon Avustralya doları (yaklaşık 13 milyon dolar) destek sağlanacağı kaydedildi.

YARDIMLARIN BİR KISMI İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE YAPILACAK

Destek paketinde Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), BM Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin (ICRC) bulunduğu belirtilen açıklamada, yardımların bir kısmının da İngiltere ve Ürdün ile iş birliği içinde yapılacağı aktarıldı.