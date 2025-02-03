Avustralyalı bakan makam aracıyla öğle yemeğine gitti: Özür diledi

Haber Merkezi

Avustralya'dan dünya kamuoyuna dikkat çeken bir haber yansıdı.

Ülkede Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, hafta sonu tatilinde öğle yemeğine giderken devletin tahsis ettiği makam aracını kullandı.

MAKAM ARACIYLA İZİN GÜNÜNDE YEMEĞE GİDİNCE ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU

Haylen'in makam aracını kullandığı ortaya çıkmasının ardından yoğun eleştiriler peş peşe geldi.

The Guardian'ın aktardığına göre kamu kaynaklarını kişisel amaçlarla kullanmakla suçlanan Haylen, özür dilemek zorunda kaldı.

"BİR HATA YAPTIM, ÖZÜR DİLİYORUM"

Yanlış bir karar verdiğini kabul eden Haylen, yaptığı açıklamada, "Bir hata yaptım ve bu yüzden özür diliyorum. Hiç kimse mükemmel değildir. Özel araç çağırmalıydım." dedi.

Haylen istifaya çağrılırken, Avustralya hükümeti yaşanan olayın ardından kamu görevlilerinin makam araçlarını kullanımıyla ilgili daha sıkı denetimlerin yapılacağını belirtti.