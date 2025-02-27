Avustralyalı çift yanlarındaki cesetle 4 saat boyunca uçtu

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Avustralya'nın Melbourne kentinden tatil için İtalya’nın Venedik kentine uçan Mitchell Ring ve Jennifer Colin çifti, hayatının en garip uçak yolculuğunu yaşadı.

Çiftin yanlarında seyahat eden kadın, tuvalete gittikten kısa bir süre sonra koridorda bayıldı.

Katar Hava Yolları kabin ekibinin acil müdahalesinin ardından kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

UÇAKTA HAYATINI KAYBETTİ: CESEDİ YANLARINA OTURUR VAZİYETTE BIRAKTILAR

Daha sonra bir battaniyeye sarılan kişi, yaşlı çiftin yanında otur vaziyette bırakıldı.

İtiraz etmelerine rağmen ölü bir insanla uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalan çift, o anların da görüntüsünü çekti.

Çift, kadının yere yığılması üzerine personelin hemen olay yerine geldiğini ancak kadının kurtarılamadığını, "bunu izlenmenin çok yürek parçalayıcı olduğunu" anlattı.

4 SAAT BOYUNCA BÖYLE UÇTULAR

BBC'nin haberine göre; Ring-Colin çifti uçakta boş koltuklar olmasına karşın kendilerine yer değişikliği teklifi yapılmadığını da ifade etti.

Aktarma için Doha'ya giden uçuş, 4 saat boyunca böyle devam etti.

Öte yandan Katar Hava Yolları, "bu olayın yol açmış olabileceği her türlü rahatsızlık veya sıkıntıdan dolayı" özür dilediğini ve yolcularla iletişime geçildiğini duyurdu.