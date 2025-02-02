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Avustralya'nın kuzeyinde sel felaketi

Avustralya'nın kuzeyinde sel felaketi Avustralya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketine ilişkin yetkililerden yapılan uyarılarda bir kişinin yaşamını yitirdiği duyurularak, "rekor yağışlara" yol açabilecek daha fazla yağışın beklendiği bildirildi.