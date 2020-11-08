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- Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, düşerek kalçasını kırdı
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, düşerek kalçasını kırdı
Bellen'in resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdığı ve Viyana AKH Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.
- İHA
- 08.11.2020 - 10:06
- Güncelleme : 08.11.2020 - 10:24
Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Avusturya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bellen'in tedavi için başkent Viyana'daki Viyana AKH hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.
LEĞEN KEMİĞİ ZEDELENDİ
Bellen’in, leğen kemiğinin zedelendiği ve ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığı duyuruldu.