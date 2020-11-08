Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, düşerek kalçasını kırdı

Bellen'in resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdığı ve Viyana AKH Hastanesi'ne kaldırıldığı bildirildi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Steiermark eyaletine bağlı Mürzsteg bölgesindeki ikinci resmi konutunda düşüp kalça kemiğini kırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Avusturya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bellen'in tedavi için başkent Viyana'daki Viyana AKH hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

LEĞEN KEMİĞİ ZEDELENDİ

Bellen’in, leğen kemiğinin zedelendiği ve ciddi bir sağlık sorunu bulunmadığı duyuruldu.