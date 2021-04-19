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    Avusturya, Rusya’dan 1 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

    Avusturya, koronavirüs salgını ile mücadelede Rusya’dan 1 milyon doz aşı alınması için anlaşma yapıldığını duyurdu.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 14:54
    • Güncelleme : 19.04.2021 - 15:15
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    Avusturya, Rusya’dan 1 milyon doz Sputnik V aşısı alacak

    Avusturya, koronavirüs salgını ile mücadelede yaşanan aşı krizinin ardından yalnızca Rusya tarafından geliştirilen Sputnik V aşısını kullanacağını duyurdu.

    Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Sputnik V aşısının Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onay almasının ardından tercihlerinin Sputnik V aşısı olacağını söyledi.

    Rusya’dan 1 milyon doz aşı alınması için anlaşma yapıldığını ifade eden Kurz, siparişin önümüzdeki günlerde verileceğini sözlerine ekledi.

    "KISA SÜREDE ONAY VERİLMESİNİ UMUYORUZ"

    Daha önce yaptığı açıklamalarda, şu ana kadar Avrupa’da yalnızca Macaristan’da kullanılan Sputnik V aşısı için EMA’dan onay bekleyip beklemeyeceklerine dair yorum yapmaktan kaçınan Kurz, “Her fazladan aşı hayat kurtarmaya yardımcı olacağı için EMA tarafından kısa sürede onay verilmesini umuyoruz.” dedi.

    Avusturya, Rusya’dan 1 milyon doz Sputnik V aşısı alacak #1

    KORONAYA KARŞI YÜZDE 92'LİK KORUMA

    Şubat ayında İngiliz tıp dergisi The Lancet’te yayınlanan bir makalede, Sputnik V aşısının koronavirüse karşı korumada yüzde 92 olarak açıklanmıştı.

    Avusturya, Rusya’dan 1 milyon doz Sputnik V aşısı alacak #2

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