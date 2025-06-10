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Haber Merkezi

Avusturya'nın Graz kentinde, bir okula silahlı saldırı düzenlendi.

Düzenlenen saldırıda, en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Medyada yer alan haberlere göre, çok sayıda öğrenci ve öğretmen de ağır yaralandı.

Avusturya polisi, okulun bulunduğu sokakta geniş çaplı operasyon başlattıklarını açıkladı.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Polis, halktan okul çevresindeki bölgeden uzak durmalarını ve güvenlik güçlerinin talimatlarına uymalarını istedi.

Avusturya'nın kamu yayın kuruluşu ORF, yaklaşık bir saattir polis operasyonunun kapsamlı bir şekilde sürdüğünü bildirdi.

Avusturya basını, saldırganın da bir öğrenci olduğunu duyururken saldırının ardından intihar ettiğini yazdı.