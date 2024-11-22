Avusturya'da tadilat sırasında 30 kilo altın bulundu: Bir anda milyoner oldu...

Haber Merkezi

Avusturya'dan dünya kamuoyuna görenleri şaşırtan bir olay yansıdı.

Başkent Viyana'da eski bir konağın tadilatını işçilerden biri belki de hayatının en büyük sürprizini yaşadı.

Konağın inşaatını yapan işçilerden biri olan şahıs, betondan sarkan ipler olduğunu fark etti.

30 KİLOGRAMLIK ALTIN BULDULAR

Konağın sahibiyle birlikte betonu kazmaya başlayan işçi daha sonra metal bir sandığa denk geldi.

Ev sahibi ve tesisatçı, beton içerisine gömülen metal sandığı açtıklarında, hayatlarının en büyük şaşkınlıklarından birini yaşadı.

Çünkü iki isim metal sandığı açtığında 1930'lu yıllara ait üretilen 30 kilogramlık altınla karşılaştı.

DEĞERİ 2.3 MİLYON EURO

İngiliz basınından The Sun'ın aktardığına göre 2. Dünya Savaşı sırasında betona gömüldüğü düşünülen altınların değerinin yaklaşık 2.3 milyon euro (83 milyon 229 bin TL) değerinde olduğu belirtildi.

Öte yandan Avusturya yasalarına göre söz konusu servet, tesisatçı ve ev sahibi arasında eşit olarak bölüşülecek.