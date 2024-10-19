Ayetullah Ali Hamaney: Hamas yaşamaya devam edecek

DHA

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze'de birçok noktada düzenlenen saldırılar sonrası, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü açıklamıştı.

İsrail basını Sinvar'ın cenazesine illişkin fotoğafları yayınlarken, Hamas iddiaların gerçekliğini doğrulamıştı.

Filistin davasında savaşan herkesi yasa boğan haber sonrası İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney açıklama yaptı.

"MÜCADELENİN PARLAYAN YÜZÜYDÜ"

İran dini lideri Ali Hamaney, İsrail ordusu tarafından öldürüldüğü duyurulan ve Hamas tarafından ölümü doğrulanan Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölümü sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Direnişin ve mücadelenin parlayan yüzüydü; Zalim ve saldırgan düşmanın karşısında çelik gibi bir kararlılıkla durdu. 7 Ekim'in bu bölge tarihine onarılmaz darbesini hatırladı; Daha sonra şeref ve gururla şehitlerin miracına uçtu.

"HAMAS YAŞIYOR VE YAŞAYACAK"