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    Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu

    Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu

    Ermenistan'ın provokasyonunda Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu
    • 13.09.2022 - 19:59
    • Güncelleme : 13.09.2022 - 20:28
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    Dağlık Karabağ zaferinde Azerbaycan tarafından hezimete uğrayan Ermenistan, yine rahat durmadı..

    Gece saatlerinde Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurdu.

    Açıklamada, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin sabotaj gruplarının farklı istikametlerde Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşediği bildirildi.

    Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar yaşandı.

    50 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Sınır Hizmetleri askeri personelinden 8 toplam 50 askerin şehit olduğu bildirildi.

    Aliyev: Şehitlerin kanı yerde kalmadı

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Twitter hesabından Azerbaycan halkına, şehitlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu. Aliyev paylaşımında "Şehitlerin kanı yerde kalmadı." ifadelerini kullandı.

    Azerbaycan ordusundan 50 asker şehit oldu #1


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