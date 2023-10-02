Azerbaycan, Arayik ve Celal Harutyunyan'ı arananlar listesine ekledi İşledikleri suçlar kayıt altına alınan Ermeni bölücü figürler, Bakü makamlarınca uluslararası arananlar listesinde yer alıyor. Azerbaycan'dan yapılan açıklamada, "Bu suçlara ilişkin delilleri topladık" denildi.

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Azerbaycan, kendi toprağı olan Karabağ'da yasa dışı faaliyetlerde bulunan, saldırı planları yapan ve terör suçlarına imza atan isimlerin peşinde olmaya devam ediyor.

Daha önce birçok şüpheliyi yakalayarak gözaltına alan Bakü makamları, iki ismi daha arananlar listesine ekledi.

Azerbaycan Başsavcısı Kamran Aliyev, Karabağ'daki eski ayrılıkçı liderler Arayik Harutyunyan ve Celal Harutyunyan'ın arananlar listesinde yer aldığını söyledi.

Uluslararası arananlar listesine alındılar

Aliyev'e göre David Babayan, Arayik Harutyunyan ve Celal Harutyunyan, Azerbaycan'ın Gence kentindeki sivil halka yönelik roket saldırıları ve İkinci Karabağ Savaşı sırasında sivillerin öldürülmesiyle bağlantılı olarak uluslararası arananlar listesinde bulunuyor.

Babayan'ı işaret eden Aliyev, “Biri zaten cezaevinde ve soruşturma sürüyor. Azerbaycan kamuoyu, yakın gelecekte ayrıntılı bilgi alacaktır." dedi.

Karabağ'da suç işleyen yüzlerce Ermeni bölücünün uluslararası arananlar listesine eklendiği belirtildi.

Azerbaycan basınının aktardığına göre, Karabağ ihtilafının başlangıcından bu yana Ermeni ayrılıkçıların işlediği tüm suçlar kayıt altına alındı.

300'den fazla suçlu hedefte

Azerbaycan Başsavcısı, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Bu suçlara ilişkin delilleri topladık. Toplamda bu tür 300 ceza davası açıldı. 300'den fazla suçlu uluslararası arananlar listesine alındı. Bu davalarda delil var.

'Teslim olun' çağrısı

Suç işlediği gerekçesiyle uluslararası arananlar listesinde yer alan Ermenilere gönüllü olarak teslim olmaları çağrısında bulunuldu.

Aranan dört kişinin halihazırda gözaltına alındığına dikkat çekildi.