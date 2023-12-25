Azerbaycan: Barış için Ermenistan'dan somut adımlar bekliyoruz Dışişleri Bakanı Bayramov, Erivan'dan gelen olumlu sinyallerin somut adımlara dönüşmesi gerektiğini ifade etti.

AA

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış müzakereleri devam ediyor.

Bakü yönetimi, yeni çatışmaların yaşanmaması için kısa sürede anlaşmaya varılması gerektiğini söylüyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'dan gelen son barış anlaşması önerilerine yanıt verildiğini açıkladı.

Bakan Bayramov, Erivan yönetiminin sunduğu barış önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yanıt belgesi Erivan'a sunuldu

Bayramov, "Bir aydan beri üzerinde çalıştığımız yanıt belgesi artık Erivan'a sunuldu." dedi.

Ermenistan ile barış sürecinin devam ettiğini belirten Bayramov, 2024 yılında bu konuda yeni temasların beklendiğini ifade etti.

"Konuya gerçekçi bakıyoruz"

Son dönemde Erivan'dan "olumlu sinyaller" alındığını ama Bakü olarak barışa yönelik somut adımlar beklediklerini vurgulayan Bayramov, şu değerlendirmede bulundu:

Biz konuya gerçekçi bakıyoruz. Bir barış anlaşmasının imzalanması tüm soruların gündemden düşmesi anlamına gelmez.



Böyle bir belge ileriki görüşmeler için bir temel ve iki ülke arasında normal komşuluk ilişkileri için asgari koşullar oluşturur.

Paşinyan: Anlaşma ihtimali var

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın, iki ülke liderleri arasında mutabakata varılan ilkeleri onaylaması durumunda, Ermenistan ile Azerbaycan arasında yakın gelecekte barış anlaşması imzalanmasının olası olduğunu belirtmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığından 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ve Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Askerler serbest bırakıldı

Azerbaycan'ın iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Ermenistan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı açıklanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)