Azerbaycan ve Ermenistan, tutuklu takası yaptı Karşılıklı güveni güçlendirmeyi hedefleyen Bakü ve Erivan yönetimleri, tutuklu takası gerçekleştirdi. Ermenistan, 32 askerine karşılık 2 Azerbaycan askerini serbest bıraktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Azerbaycan ve Ermenistan, normalleşme süreci kapsamında ilgili yeni bir adım attı.

İki ülke, Karabağ'daki çatışmalar sırasında yakaladıkları askerleri karşılıklı olarak serbest bıraktı.

Tutuklu takası, iki ülkenin sınırında yer alan Gazah bölgesinde gerçekleştirildi.

Serbest bırakılan askerlerin sayısı

32 Ermenistan askeri, bu ülkenin yetkililerine teslim edildi. Ermenistan da 2 Azerbaycan askerini teslim etti.

Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi'nden yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında, tutuklu askeri personelin karşılıklı tesliminin gerçekleştirildiği bildirildi.

Takas olaysız yapıldı

Açıklamada, Azerbaycan tarafında tutuklu bulunan Ermeni askerlerin sağlık durumlarının Uluslararası Kızılhaç Komitesi tarafından kontrol edildikten ve durumlarının tatmin edici olduğu teyit edildikten sonra serbest bırakıldıkları, teslimat sürecinde herhangi bir olay yaşanmadığı kaydedildi.

Güvenin güçlendirilmesi adımı

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı ve Ermenistan Başbakanlığı'ndan 7 Aralık'ta yapılan ortak açıklamada, Bakü ile Erivan arasında yapılan görüşmeler sonucunda, iki devlet arasında güvenin güçlendirilmesine yönelik önemli adımların atılması konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Bakü'nün iyi niyet göstergesi olarak 32 Ermeni askerini, Erivan'ın ise 2 Azerbaycan askerini serbest bırakma kararı aldığı bildirilmişti.

Aliyev: Barış kaçınılmaz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, daha önce yaptığı bir açıklamada, "Barış anlaşmasının imzalanmasının kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz." demişti.

Aliyev, müzakerelerin Kafkasya'ya uzun vadeli barış getireceğini umduklarını belirterek şunları söylemişti:

Azerbaycan toprakları yaklaşık 30 yıl Ermenistan'ın işgali altında olmasına rağmen, işgal nedeniyle 1 milyon Azerbaycanlının kendi topraklarını terk etmiş olmasına rağmen, işgal altındaki topraklarda tüm altyapının işgalciler tarafından yıkıma uğramasına rağmen barış anlaşmasının imzalanmasının kaçınılmaz olduğuna inanıyor ve bu hedefe ulaşmak için yapıcı çabalar sarf etmeye çalışıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)