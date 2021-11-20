Azerbaycan: Brüksel Zirvesi, ek fırsatlar sağlayacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdullayeva, Bakü olarak siyasi diyaloğa açık olduklarını söyledi. Abdullayeva, toplantıyla ilgili konuştu.

Azerbaycan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında gerçekleştirilecek görüşmeye ilişkin değerlendirme yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Aliyev ve Paşinyan'ın 15 Aralık’ta Brüksel’de gerçekleştireceği görüşmeyle ilgili, "Brüksel Zirvesi'nin ek fırsatlar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA TOPLANTI ÖNERİSİ

Abdullayeva, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in 19 Kasım'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığını ve bir toplantı düzenleme önerisinde bulunduğunu hatırlattı.

"HER ZAMAN SİYASİ DİYALOĞA AÇIĞIZ"

Azerbaycan’ın her zaman siyasi diyaloğa açık olduğunu ve bu tür temasları memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Abdullayeva, Azerbaycan'ın, Michel'in Brüksel Zirvesi kapsamında AB’nin arabuluculuğunda iki ülke liderlerinin bir araya gelmesi önerisini kabul ettiğinden bahsetti.

"EK FIRSATLAR SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

Azerbaycan’ın çatışma sonrası dönemin gerçekleri konusundaki tutumunun uluslararası platform başta olmak üzere birçok yerde Aliyev tarafından defalarca dile getirildiğini belirten Abdullayev, “Bu bağlamda Brüksel Zirvesi'nin ve bu kapsamda yapılacak toplantının ek fırsatlar sağlayacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.