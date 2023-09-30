Azerbaycan, David Babayan'ı gözaltına aldı Bakü'nün teslim olmasını istediği Babayan'ın gözaltına alındığı duyuruldu. Ermenistan basını, Karabağ ile ilgili şimdiye kadar yakalanan 'önemli' isimlerin listesini paylaştı.

ensonhaber.com

Azerbaycan toprağı Karabağ'daki ayrılıkçı rejimin eski sözde 'dışişleri bakanı' David Babayan, Bakü'ye teslim olma kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Kara listeye alındığını belirten Babayan, Şuşa'ya gideceğini duyurdu.

Babayan gözaltında

Azerbaycan medyası, ülkedeki başsavcılığa işaret ederek, Babayan'ın gözaltına alındığını yazdı. Haberlere göre, Babayan hakkında ceza davası açıldı.

"Kara listedeyim"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Babayan, şunları ifade etmişti:

Hepiniz biliyorsunuz ki Azerbaycan'da kara listeye alındım. Azerbaycan tarafı, gerekli soruşturma için Bakü'ye gelmemi talep etti.

"Kaçmam, ciddi zararlar verir"

Babayan, bu kararın "başta sevdikleri olmak üzere büyük acılara, kaygılara ve strese" neden olacağını belirtirken, "Ama eminim onlar da anlayışla karşılayacaktır." demişti.

Ermeni yetkili, "Kaçmam, milletimize ve birçok insana ciddi zararlar verir." diye eklemişti.

Ermenistan basını yakalananların listesini paylaştı

Öte yandan Ermenistan basını, Azerbaycan'ın Karabağ'dan şimdiye kadar ele geçirdiği "önemli" isimlerin listesini paylaştı.

Ruben Vardanyan, David Manukyan, Levon Mnatsakanyan, David Babayan.

Söz konusu isimlerin yakalanmasının, Ermenistan'daki yetkililer açısından önemli sonuçları olacağına dikkat çekildi.