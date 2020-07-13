Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırı girişimine yanıt olarak, Azerbaycan ordusu bugün Ermeni mevzilerini vurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, o anlara ait görüntüleri paylaştı.

Ermenistan ordusu, dün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.



Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 1'i üsteğmen 4 asker şehit olmuş, 4 asker yaralanmıştı.

Azerbaycan, Ermeni mevzilerinin vurdu: En az 20 ölü VİDEO



EN AZ 20 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öğleden sonra Ermenistan ordusuna ait mevzilerin, askeri radar istasyonunun, araç deposu, tank ve zırhlı araçların vurulduğu bildirildi.



Açıklamada, saldırı sonucu Ermenistan ordusundan 20'den fazla personelin öldürüldüğü belirtildi.



Bakanlık, Ermenistan ordusuna ait mevzilerin vurulma anının havadan çekilen görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.





