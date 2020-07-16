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- Azerbaycan ordusu, Ermenistan İHA'sını düşürdü
Azerbaycan ordusu, Ermenistan İHA'sını düşürdü
İHA'nın, Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yaptığı bildirildi.
- AA
- 16.07.2020 - 11:00
Azerbaycan'da mevzilere ve sivil yerleşim birimlerine saldırı düzenleyen Ermenistan ordusu, karşı saldırılar sonucu kayıplar vermeye devam ediyor.
Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzileri imha edildi.
Son olarak Azerbaycan ordusunun, sınır hattında Ermenistan'a ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi. Konuyla ilgili açıklama Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
ERMENİSTAN'A AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ
Açıklamada, sınır hattının Tovuz bölgesi yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait X-55 tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü belirtildi.
Bölgede çatışmaların devam ettiği belirtilirken, durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.