Azerbaycan Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açtı

Suriye'de zalim Esad rejimi devrildi...

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından yeni bir süreç başladı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara'nın resmen ilan edilmesinin ardından başlayan yeni dönemde Esad rejiminde durdurulan çoğu hizmet yeniden açılmaya başladı..

Türkiye'nin ardından Azerbaycan da Şam Büyükelçiliği'ni açtığını duyurdu..

13 YIL SONRA YENİDEN FAALİYETE BAŞLADI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğinin 13 yıllık aradan sonra yeniden faaliyete başladığı bildirildi.

Açıklamada, Büyükelçilik maslahatgüzarının Şam'a giderek çalışmalarına başladığı kaydedildi.

"SURİYE'DE KALICI BARIŞ VE İSTİKRARIN SAĞLANMASINI DESTEKLİYORUZ"

Azerbaycan'ın uluslararası hukuk ilkeleri temelinde Suriye'de kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasını desteklediği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Azerbaycan ile Suriye arasındaki dostane ve işbirliğine dayalı ilişkilerin nitelik olarak yeni bir aşamaya girdiği, siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda ortaklığın geliştirilmesi için yeni fırsatların ortaya çıktığı bu önemli dönemde, büyükelçiliğimiz Suriye'deki geçiş dönemi hükümetiyle yakın işbirliği yaparak ikili ilişkilerimizin gelişmesine destek verecektir.