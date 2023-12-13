Ermenistan ve Azerbaycan, askerlerinin sınırdan çekilmesini görüşüyor İki ülke, gerilimi düşürmek için temaslarını sürdürüyor. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, askerlerin çekilmesi konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

ensonhaber.com

Ermenistan ve Azerbaycan, gerilimi düşürmek için yeni yollar arıyor.

Erivan'dan gelen açıklamaya göre, taraflar, iki ülke askerlerinin sınırdan çekilmesini masaya yatırdı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Estonyalı mevkidaşı Margus Tsahkna ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bakü-Erivan görüşmelerine değinen Mirzoyan, 7 Aralık'taki anlaşmanın güven artırıcı tek süreç olmadığını söyledi.

Askerlerin sınırdan çekilmesi gündemde

"Tartışılan tek güven artırıcı anlaşma bu değil." diyen Mirzoyan, şu ifadeleri kullandı:

Başka fikirler de tartışıldı ve tartışılacak. Mesela askerlerin Ermenistan-Azerbaycan sınırından çekilmesi konusu.

"Yeni gerilimin önlenmesine yardımcı olacak"

Ermenistan basınının aktardığına göre, Mirzoyan, askerlerin geri çekilmesinin, iki ülke arasında olumlu bir etki oluşturacağına, yeni bir gerilimin önlenmesine yardımcı olacağına inandıklarını kaydetti.

Asker çekme fikrinde henüz anlaşmaya varmadıklarını belirten Mirzoyan, konuyu değerlendirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.

"Normalleşmeyi olumlu etkileyecek"

Ararat Mirzoyan, Ermeni-Azeri ortak adımlarının normalleşme sürecini olumlu yönde etkileyeceğini umduğunu ifade etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, "Ana süreç, barış anlaşması etrafındaki müzakere sürecidir." diye konuştu.