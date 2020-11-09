Azerbaycan'da Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması kutlandı

Gence'de toplanan kalabalık, "Karabağ bizimdir" sloganları attı. Azerbaycanlılar, Kelbecer ve Hankendi'nin de işgalden kurtarılmasını beklediklerini söyledi.

Azerbaycan'ın Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması için Gence kentinde yürüyüş düzenlendi.

Çok sayıda Azerbaycanlı, ellerinde bayraklarla yürüyüşe katıldı.

"KARABAĞ BİZİMDİR"

Gence kentindeki Atatürk Caddesi üzerinde toplanan, Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla yürüyüş yapan yüzlerce kişi, "Karabağ bizimdir bizim kalacak" ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı.

Bazıları evlerinden ve bazıları da otomobillerinden kornalarıyla yürüyüşe destek verirken, esnaf da kalabalığı alkışladı.

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"ŞUŞA ALINDIYSA KARABAĞ DA ALINIR"

Yürüyüşe katılan Nigar Eliyeva, Şuşa'nın alınmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Eliyeva, "Çok şükür ki Şuşa alındı. Şuşa alındıysa Karabağ da alınır. Çok heyecanlıyım, sevinçliyim. Sevinçten ağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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KELBECER VE HANKENDİ BEKLENTİSİ

Frengiz Nebiyeva da Bayrak Günü ve Şuşa'nın işgalden kurtarılması dolayısıyla çok heyecanlı olduklarını vurgulayarak, "Çok mutluyuz. Gurur duyuyoruz. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Askerlerimizi Allah korusun." dedi.

Aynur Eliyeva da asker olan babasının da çatışmalarda şehit olduğunu belirterek "Şimdi çok gurur duyuyorum. Babam da toprağında rahat uyuyor. Çok sevinçliyiz. Kurbanlar keseceğiz. Kelbecer ve Hankendi kentlerimiz de düşmandan kurtarılsın inşallah." diye konuştu.